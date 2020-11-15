السودان – وصل قادة الحركات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، إلى مطار الخرطوم، وسط احتفالات رسمية باتفاقية السلام بين قادة هذه الحركات المسلحة والسلطات السودانية الانتقالية.

وتشهد ساحة الحرية في العاصمة الخرطوم، اليوم، احتفالات باتفاقية السلام بين الحركات المسلحة والسلطات الانتقالية.

ولم تشمل هذه الاتفاقية والاحتفالات جميع الحركات المسلحة، فقد تخلفت عنها حركة “جيش تحرير السودان”، برئاسة عبد الواحد محمد نور، الذي يجهز نفسه لإعلان مبادرة للسلام الشامل مع الحكومة السودانية من أوغندا، بحسب بيان للحركة.

وتضم الجبهة الثورية فى كيانها جميع الحركات المسلحة التى وقعت على اتفاق السلام السودانى، فى الثالث من أكتوبر الماضى، فى جوبا، التى استضافت حفل التوقيع النهائى والمفاوضات منذ انطلاقها نهاية العام الماضى.

وحسب نص اتفاق السلام تحصل الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، على 3 مقاعد بمجلس السيادة، و5 وزارات بالحكومة قابلة للزيادة، و25% من مقاعد المجلس التشريعى.

المصدر: RT + وكالات

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