بروكسل – خفض مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات”، امس، تقديراته لنمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو في الربع الثالث من هذا العام إلى 12.6 بالمئة متراجعا عن نسبة نمو 12.7 بالمئة أعلنها في 30 أكتوبر/تشرين الأول.

كما رفع “يورو ستات” تقديراته لانكماش اقتصاد منطقة اليورو، على أساس سنوي، إلى 4.4 بالمئة في الربع الثالث، بدلا من 4.3 بالمئة أعلنت في نهاية أكتوبر.

وعزا مكتب الإحصاءات الأوروبي النمو الفصلي في منطقة اليورو في الربع الثالث لاعادة فتح الاقتصادات بعد إجراءات العزل العام في أول الفصلين السابقين لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وفقا لـ”يوروستات” فقد زاد التوظيف في منطقة اليورو بنسبة 0.9 بالمئة على أساس فصلي في الربع الثالث، لكنه ما زال منخفضا بنسبة اثنين بالمئة عنه قبل عام.

وأظهرت البيانات الجديدة إن منطقة العملة الأوروبية الموحدة حققت فائضا تجاريا خارجيا أعلى من المتوقع بمقدار 24.5 مليار يورو في أيلول، مرتفعا من فائض بمقدار 17 مليار دولار قبل عام.

وعزا “يوروستات” ارتفاع الفائض إلى تراجع الواردات 8.9 بالمئة بوتيرة أسرع من الصادرات التي انخفضت بنسبة 3.8 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي إن العجز التجاري لمنطقة اليورو زاد مع الصين في الأشهر التسعة الأولى من 2020، فيما انخفض الفائض مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأوضح أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو بلغ 24 مليار دولار في سبتمبر، ارتفاعا من 21 مليارا في أغسطس.

الأناضول

Share and Enjoy ! 0 Shares