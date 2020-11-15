السودان – أعلن مسؤول سوداني، امس، أن بنك التنمية الإفريقي خصص 47.5 مليون دولار لتمويل مشاريع زراعية بولايتي شمال وغرب كردفان غربي البلاد، بينها إنشاء بورصة إلكترونية وطرق ريفية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن منسق المشروع إبراهيم عبدالكريم، قوله، إن “تكلفة تمويل مشروع سلسلة القيمة الزراعية، الذي يعمل في 24 مجتمعا، من خلال سبع محليات، شمال وغرب كردفان، بلغت نحو 47.5 مليون دولار، بتمويل من بنك التنمية الإفريقي”.

وأضاف عبدالكريم، أن المشروع بـ”مساهمة 10% من حكومة السودان، ويقوم على 4 مكونات أساسية، تتمثل في إنشاء البورصة الإلكترونية لتسويق المنتجات الزراعية، وتأهيل البنى التحتية، بإنشاء 266 كيلو مترا من الطرق الريفية، وتعزيز قيمة الصمغ العربي”.

ويركز المشروع على “تأمين الأمن الغذائي، من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية في محصولي السمسم والفول السوداني، بكل من ولايتي شمال وغرب كردفان، وزراعة البطاطس بولاية الخرطوم، باستهداف الفئات الزراعية”، وفق عبدالكريم.

وأشار إلى “وجود تحديات واجهت تنفيذ أنشطة المشروع، خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها الأوضاع السياسية، التي شهدتها البلاد، وانتشار جائحة كورونا، التي أثرت بصورة كبيرة في تنفيذ الأنشطة”.

ويمتلك السودان مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان (الفدان يساوي 4200 متر مربع) صالحة للزراعة، بجانب مساحة غابية تقدر بـ 52 مليون فدان.

ورغم ذلك، تعاني البلاد من أزمات متجددة، في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، بجانب تدهور مستمر في عملتها الوطنية.

الأناضول

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