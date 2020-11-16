الولايات المتحدة – تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 11 مليون حالة، امس الأحد، وهو ما يصل بالمرض إلى علامة فارقة أخرى، وفقا لإحصاء رويترز، مع تصاعد الموجة الثالثة من كورونا في العالم.

وتظهر بيانات رويترز أن وتيرة الوباء في الولايات المتحدة قد تسارعت مع تسجيل مليون إصابة جديدة أخرى منذ ثمانية أيام فقط عندما وصلت الإصابات إلى عشرة ملايين، مما يجعلها الأسرع منذ بدء الوباء. وهذا بالمقارنة مع عشرة أيام استغرقتها للوصول من تسعة إلى عشرة ملايين، و16 يوما للوصول إلى تسعة ملايين من ثمانية ملايين إصابة.

وتجاوزت الولايات المتحدة، الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حاجز عشرة ملايين حالة إصابة بكوفيد-19 في الثامن من نوفمبر الجاري، وغدت تسجل ما يزيد على 100 ألف إصابة يوميا منذ 11 يوما.

ويُظهر أحدث متوسط ​​على مدى سبعة أيام أن الولايات المتحدة تسجل أكثر من 144 ألف إصابة و1120 حالة وفاة يوميا، وهو أعلى معدل لبلد واحد في العالم.

وسجلت الولايات المتحدة نحو 20 بالمئة من حصيلة المصابين في العالم، التي تجاوزت 54 مليون حالة، وما يقرب من 19 بالمئة من نحو مليون و310 آلاف وفاة جرى تسجيلها في جميع أنحاء العالم، وفقا لإحصاء رويترز.

المصدر: رويترز

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