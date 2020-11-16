الأرجنتين – أعلن خافيير ماسكيرانو، أكثر لاعبي الأرجنتين خوضا لمباريات كرة القدم الدولية، اعتزاله اللعب بشكل مفاجئ وعمره 36 عاما.

وجاء إعلان ماسكيرانو، لاعب الوسط السابق في ريفر بليت وكورنثيانز وليفربول وبرشلونة والعديد من الأندية الأخرى، بشكل مفاجئ، عقب خسارة فريقه إستوديانتس 1-0 أمام أرجنتينوس جونيورز في مباراة بالدوري المحلي، الأحد.

وقال ماسكيرانو للصحفيين: “أديت مهنتي بنسبة 100% وبأقصى حد ما أستطيع أن أفعله، ولبعض الوقت الآن أصبح الأمر أصعب. في بعض الأحيان لا يختار المرء النهاية، لكنها تحدث من تلقاء نفسها”.

وقضى ماسكيرانو أنجح فتراته مع برشلونة حيث أحرز هناك 19 لقبا في ثماني سنوات، منها التتويج بالدوري الإسباني خمس مرات، كما نال لقب دوري أبطال أوروبا مرتين.

وشارك ماسكيرانو في 147 مباراة مع الأرجنتين، وظهر في كأس العالم أربع مرات، وفاز بميداليتين ذهبيتين مع منتخب بلاده الأولمبي في 2004 و2008.

المصدر: “رويترز”

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