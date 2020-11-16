ليبيا – أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم الإثنين على ضرورة الإسراع في حل كافة المشاكل التي تواجه المؤسّسات الاجتماعية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي، وذلك خلال اجتماع موسع عقده بالخصوص.
الاجتماع ضم بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية وزير الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووكيل وزارة العدل خالد نجم، ورئيس لجنة الإدارة بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي إبراهيم علي الجيار، وعدد من مديري المؤسسات الاجتماعية ودور الرعاية.
واطلع الثني على كافة المشاكل التي تواجه المؤسّسات الاجتماعية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي، مصدرًا تعليماته بضرورة وضع الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات القضائية ووزارة الداخلية.
يُشار إلى أنه تم تكليف جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بمهام تأمين كافّة دور الرعاية الاجتماعية، على أن يخاطب الغرفة الأمنية المشتركة – بنغازي الكبرى بكافة الأفراد المخالفين للقانون، وحصر كافة احتياجات المؤسّسات الاجتماعية بما يكون له الأثر والمردود الإيجابي لتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لمستحقيها وفقًا للقانون.