المغرب – أعلن الجيش المغربي، أمس، أنه “رد على استفزازات” عبر إطلاق النيران من قبل قوات “جبهة البوليساريو” على طول الجدار الأمني الفاصل بين معبر الكركرات ومناطق تسلل المسلحين.

ونقلت “وكالة أنباء المغرب العربي” عن منتدى “القوات المسلحة الملكية-المغرب”: “منذ 13 نونبر 2020، قامت ميليشيات البوليساريو باستفزازات عبر إطلاق النيران على طول الجدار الأمني دون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية بصفوف القوات المسلحة الملكية”.

وأضاف المنتدى أنه “تنفيذا لأوامر بعدم التساهل مع أي استفزاز من هذا النوع، فقد ردت العناصر الباسلة للقوات المسلحة الملكية بشكل حازم على هذه الاستفزازات، ما خلف تدمير آلية لحمل الأسلحة شرق الجدار الأمني بمنطقة المحبس”.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الجيش المغربي أن قواته أمنت “بشكل كامل” منطقة الكركرات، مشددا على أن “الهدوء يعم المكان”.

وتشهد المنطقة توترا منذ 13 نوفمبر بعد أن أعلن الجيش الملكي المغربي أنه وضع حزاما أمنيا بغية تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة بمعبر الكركرات في الصحراء الغربية على الحدود مع موريتانيا.

بدورها، اعتبرت جبهة البوليساريو، العملية العسكرية المغربية “خرقا ينسف نهائيا اتفاق وقف النار” الموقع في العام 1991.

المصدر: وكالة “أنباء المغرب العربي” + وكالات

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