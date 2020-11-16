ليبيا- أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية اليوم الإثنين إعادة إفتتاح القنصلية الفلسطينية في مقرها الجديد بمدينة بنغازي.

وفد الوزارة نقل خلال مراسم الاحتفال -بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية- تحيات الوزير عبد الهادي الحويج وتهانيه باستئناف العمل القنصلي خدمة لأبناء الجالية الفلسطينية، وللتعبير عن إيمان الشعب الليبي بقضية الشعب الفلسطيني العادلة لاسترداد حقوقه وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ومن جانبه، عبر أحمد جرار القنصل العام لدولة فلسطين عن سعادته بكل ما قُدم من تسهيلات من قِبل الوزارة من أجل أن تستأنف القنصليةُ عملَها في ظروفٍ مناخٍ إيجابي.

وأكد جرار على عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تربط الشعب الفلسطيني بشقيقه الشعب الليبي طيلة عقود طويلة من الزمن، عبرت عنها مواقف صادقة وثابتة من قضية العرب المركزية فلسطين.

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