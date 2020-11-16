ليبيا – كشف عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض اليوم الإثنين أن جلسات الجولة الأولى من الملتقى انتهت دون التوصّل إلى اتفاق.

الرعيض أوضح في تدوينه له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الملتقى لم يتوصّل إلى اتفاق فيما يتعلّق بآلية ترشيح واعتماد أسماء المرشحين لتولي المناصب التنفيذية لقيادة المرحلة التمهيدية.

وأضاف: “للأسف كان ذلك نتيجة تشبّث مجموعة من أعضاء لجنة الحوار بترشيح شخصية جدلية كان لها دور رئيس في إفشال المسار السياسي ودعم الحرب الأخيرة على طرابلس”، بحسب قوله.

وأشار الرعيض إلى مواصلة الجهود من أجل تسمية شخصيات قادرة على توحيد الحكومة وكافّة المؤسسات والاستعداد لتوفير المناخ الملائم للوصول لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة.