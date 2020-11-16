ليبيا- أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج اليوم الإثنين بيانا بشأن الملتقى الذي احتضنته مؤخرا تونس للحوار بين الفرقاء الليبيين.

السراج رحب في البيان الذي إطلعت المرصد على نسخة منه بما توصل إليه المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي لاسيما الاتفاق على تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الـ24 من ديسمبر من العام 2021 مؤكدا دعمه الكامل لهذا التوجه الذي يعزز مطالب المواطنين.

وأضاف السراج أن أساس هذا التوجه هو مبادراته التي طرحها تباعا للخروج من الأزمة الراهنة وآخرها مبادرة يونيو من العام 2019 التي نصت على عقد ملتقى ليبي يمثل جميع مكونات وأطياف الشعب الليبي يتم خلاله الاتفاق على اعتماد قاعدة دستورية مناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية العام.

وشدد السراج على أهمية تولي الأمم المتحدة مهمة الإشراف على الانتخابات وتنظيمها لوجستيا وأمنيا معلنا في ذات الوقت تخصيص الرئاسي مبلغ مالي للمفوضية العليا للانتخابات وتسخير كافة الإمانيات المتاحة لتمكينها من أداء عملها بكفاءة ومهنية.

واختتم السراج بيانه بالتأكيد على أهمية الالتزام بالتاريخ المعلن آملا في الوقت ذاته أن يضع الجميع مصلحة الوظن فوق المصالح الشخصية وأن تسود روح التفاهم والإخاء ربوع ليبيا للوصول إلى الدولة المدنية والديموقراطية المنشودةعلى حد تعبير السراج.

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