‏ليبيا – أعلن رئيس مجلس الدولة السابق ، عبدالرحمن السويحلي ، نجاحه في الهدف الذي شارك من أجله في حوار تونس ألا وهو إقرار موعد للإنتخابات .

وقال السويحلي في تدوينة عبر صفحته الرسمية : ” نجحنا في التوافق مع زملائنا على خارطة الطريق نحو إجراء الإنتخابات في 24 ديسمبر 2021 وهو السبب الرئيسي لمشاركتي في ملتقى الحوار السياسي “ .

و أكد السويحلي ، أن إعادة الأمانة للشعب ( أي بالإنتخابات ) هي الهدف المنشود وقال : ” عملنا بكل قوة على إعلاء المصلحة الوطنية والتوافق الشامل بعيدًا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة ” في إشارة ضمنية لحزب العدالة والبناء دون تسميته .

وكان السويحلي قد أعلن يوم 27 أكتوبر الماضي بعد دقائق من إعلان اسمه كمشارك في الحوار ، بأن هدفه من المشاركة هو العمل لأجل الإنتخابات وأشار يومها إلى أن ماعدا ذلك سيكون فشلًا في هذا الإستحقاق ( الإنتخابات ) الذي يطلبه كل الليبيين .

وكشفت مصادر من داخل فريق الحوار بتونس لـ المرصد عن خوض السويحلي مناقشات حادة ضد الإخوان المسلمين والمتحالفين معهم ضد ” صفقة ” كانت ستمنحهم ” قبلة حياة ” وتسمح باستمرار تغلغلهم في المؤسسات وتُبعد الإنتخابات ما أدى لصراعات كبيرة في الماضي .

مستند | السويحلي ينشر دليل براءته من إتهامات شكشك وحزبه ويتهمهم بالهدر في #إسطنبول. #ليبيا #المرصد https://t.co/ajvjOcm9Uu — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 7, 2020

وكان السويحلي قد شن خلال هذا العام والعام الماضي هجومًا لاذعًا على حزب العدالة والبناء حد اتهامه لهم بالتسبب في كل الحروب والتغلغل في مؤسسات الدولك قبل أن يتهمه الحزب بقضية فساد ثبت عدم صحتها وقد استخدم الإخوان فيها منصب خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة القيادي في الحزب ذاته قبل ان يتراجع الأخير عن اتهاماته .

المرصد – خاص

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