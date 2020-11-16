ليبيا – اعتبر الخبير السياسي عبد الله الشيباني أن البعثة الأممية تجاهلت أساسيات الصراع وحاولت إضفاء طابع الأزمة السياسية على ليبيا التي تعاني من فراغ أمني، في محاولة منها للالتفاف على إرادة الشعب في انتزاع القرار السياسي من يد الإخوان.

الشيباني أشار وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” الأحد إلى أن استدعاء التوجهات السياسية المختلفة في الحوار سيضر بمصلحة الليبيين.

ولفت إلى أن كفة الإخوان في لجنة الحوار ستكون راجحة ولن يتم تمرير أي قرار إلا من خلالهم؛ الأمر الذي سيجعل بعض الاتفاقيات أمر واقع على الليبيين، وفي طليعتها اتفاقية التعاون البحري والأمني التي وقعها فايز السراج مع تركيا.

وأكد الخبير السياسي أن البعثة الأممية تحاول إيجاد حل يضمن بقاء مشروع الفوضى قائم في ليبيا، خصوصًا أنها قررت إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النظر لمسودة الدستور التي لا تتناسب مع كل المتحاورين.

الشيباني اختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذا الطريقة لا تتناسب مع الشعب الليبي المتطلع لمستقبل ديمقراطي تكون الكلمة العليا فيه لصناديق الاقتراع.

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