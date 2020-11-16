السنغال – بات المنتخب السنغالي أول المتأهلين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، المقررة في الكاميرون عام 2022، بعد فوزه الثمين على مضيفه منتخب غينيا بيساو بهدف دون رد، أمس الأحد.

ويدين المنتخب السنغالي بالفضل في الفوز لمهاجمه ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ82.

وأنهى منتخب غينيا بيساو المباراة بـ10 لاعبين، بعد طرد لاعبه بيورا لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة الـ64.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب السنغالي رصيده إلى 12 نقطة ليواصل تحليقه في صدارة المجموعة التاسعة، محققا العلامة الكاملة بفوزه في الجولات الأربع، وليضمن أحد المركزين المؤهلين إلى النهائيات قبل جولتين من نهاية التصفيات.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12 بالتصفيات إلى نهائيات البطولة التي تقام بمشاركة 24 منتخبا.

المصدر: وكالات

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