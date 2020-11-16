ليبيا – حمّل عضو المؤتمر الوطني الليبي السابق الشريف الوافي الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز مسؤولية عدم توافق الليبيين على تشكيل حكومة موحّدة خلال المحادثات التي عقدت في تونس.

الوافي وفي تصريح لراديو “سبوتنيك” الروسي اليوم الإثنين أوضح أن وليامز فتحت الباب أمام المجتمعين في تونس لأن يختلفوا، حيث كان بإمكانها أن تحسم جميع المسائل العالقة في اجتماع تونس، إلا أنها اهتمت بتفاصيل أخرى، أدت لمزيد من الشد والجذب بين الفرقاء وعدم التوافق على حكومة موحدة.

وأبدى عضو المؤتمر الوطني السابق تفاؤله بحدوث مصالحة قريبا بين الليبيين، مؤكّدًا أن التدخلات الإقليمية في الشأن الليبي أطالت من عمر الأزمة.