كما سلّم المشري رسالةً خطية إلى الرئيس المالطي يشكره فيها على الدور الإيجابي الذي تلعبه مالطا في حل الأزمة الليبية وإنجاح الحوار السياسي، بالإضافة إلى عملية إنقاذ العالقين في وسط البحر مؤخرًا حسب قوله.

كما تم التطرق للمشاورات الجارية في تونس والجدول الزمني المقترح لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر2021، حيث أبدى المشري ترحيبَه بهذا الاتفاق، مضيفًا في ذات الوقت بأنه يمكن إجراء استفتاء على الدستور في 17 فبراير القادم، مؤكدًا حرصَ مجلسه على أن تنتقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار المنشودة على أسس صلبة ومتينة حسب قوله.