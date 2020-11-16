الكويت – أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، امس، عدم وجود “أي شوائب” في العلاقات المصرية – الكويتية، موضحا أن العلاقات بين البلدين الشقيقين “قوية ومتميزة”.

وقال شكري لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش زيارته إلى الكويت: “العلاقات المشتركة بين الكويت ومصر قوية ومتميزة، وتتسم بالقوة والمتانة، وليس بها شوائب، فما حدث من تجاوزات، ما هي إلا تجاوزات فردية، وهي طبيعة العالم الذي نعيش فيه الآن”.

وتابع: “هذه التجاوزات غير الملائمة، دائما ما كانت تزول، ولم يكن لها أي تأثير على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين”، لافتا في الوقت ذاته إلى “ضرورة رصدها، نظرا لأنها أحيانا توظف من قبل جهات أو أطراف تحاول بث الفرقة بين البلدين”.

واستطرد: “في ظل وسائل التواصل الاجتماعي، وقدرة الأفراد على إشاعة أجواء لا تعبر عن حقيقة متانة العلاقات وقوتها، فهناك عمل من قبل الحكومتين على تصويب تلك التجاوزات، والتعامل معها بكل فاعلية وجدية”.

وبدأ سامح شكري أمس السبت زيارة رسمية لدولة الكويت، والتي تستغرق ثلاثة أيام، يبحث خلالها مجالات التعاون الثنائي بين البلدين والتطورات الأخيرة، التي تشهدها المنطقة العربية والساحة الإقليمية.

المصدر: اليوم السابع

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