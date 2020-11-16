ليبيا – بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الكويتي أحمد الناصر الصباح التطورات الليبية والتوترات على المشهدين الليبي والسوري، وذلك في ختام لقاءاته الرسمية بالكويت.

وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان لها أمس الأحد بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إن شكري شدد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت في مواجهة التحديات الإقليمية.

وقد شهدت المباحثات توافقًا في الرؤى إزاء تلك الملفات والتحديات الجسام التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي، واتفاقًا حول استمرار التنسيق المُشترك بين مسئولي البلدين بشأنها.