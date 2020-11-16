سوريا – على مسرح دار الأوبرا السورية قدمت مجموعة من الطلاب السوريين عروضا غنائية ومسرحية باللغة الروسية نشرتها على صفحتها يوم أمس القناة الفضائية التربوية السورية.

وشارك في العرض الطلاب الدارسين للغة الروسية كلغة ثانية في المدارس السورية، وكانت 59 مدرسة قد اعتمدت اللغة الروسية كلغة ثانية في العام 2014-2015، والتحق بفصول اللغة الروسية 2492 طالبا، يدرسهم 39 معلما، لتصل هذه الأرقام في العام الدراسي 2019-2020 إلى 209 مدرسة، يدرس فيها اللغة الروسية حوالي 24 ألف طالب، يدرسهم 162 معلما.

وفي العام الدراسي الحالي يبلغ عدد المدارس السورية التي تعتمد اللغة الروسية لغة ثانية 214 مدرسة، وعدد الطلاب الدارسين للغة الروسية 30 ألف و747 طالبا، يدرسهم 189 معلما.

ويتم تدريس اللغة الروسية في 12 محافظة سورية، حيث يتزايد الاهتمام بدراسة اللغة الروسية في سوريا، وقد وضعت مناهج اللغة الروسية بجهود وزارة التربية الروسية مع مراعاة معايير تدريس اللغة الروسية لغير الناطقين بها.

المصدر: RT

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