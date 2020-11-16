 عبدالحميد الدبيبة : كل الليبيين يحترمون علي الدبيبة والرشاوى ليست من أخلاقنا – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – اعتبر المرشح لرئاسة وزراء حكومة حوار تونس عبدالحميد الدبيبة أن ما اتهم به وعائلته من خلال إبن عمه علي الدبيبة عضو الحوار بدفع رشاوى وشراء أصوات بأنها اشاعات صادرة عن خصوم في هذا السباق .

وقال الدبيبة في تصريح لصحيفة ” صدى ليبيا ” : ” نحن مشاركين برؤوس مرفوعة لخدمة ليبيا ولا يمكن أن نقع في خطأ وما قيل عاري عن الصحة ” . مستنكرًا باستغراب من ” الاشاعات ”  على حد قوله ومحاولة لاسقاطه في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ ليبيا ” .

وكانت تقارير عدة قد تداولت هذه الأسبوع عن ” ماراثون شراء الأصوات ” للظفر بمنصب رئاسة الحكومة يتصدرها الدبيبة عبدالحميد وعلي وفتحي باشاآغا وغيرهم .

وأكد الدبيبة عدم حديث البعثة بخصوص هذا الموضوع وبأنه لم يسمع به على الصعيد الشخصي أو العام ، مشيراً إلى أن عضو بلجنة الحوار السياسي “علي الدبيبة” ابن عمه يعرفه كافة الليبين ويحترمونه وليس من أخلاقة تقديم الرشاوي لدعمه أو غيره ، وفق قوله .

وكان الباحث السياسي والكاتب محمد الجارح قد أكد اليوم أن عضوان بالحوار أبلغاه بتلقيهما عرضًا بالرشوة لشراء صوتيهما من قبل أحد مرافقي علي الدبيبة في الحوار وذلك لصالح عبدالحميد .

المرصد – متابعات

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