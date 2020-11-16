روسيا – كشف الدكتور فلاديسلاف يلينسكي، أخصائي طب الأعصاب،الشروط التي تضمن الحصول على نوم جيد وهادئ.

ويشير الأخصائي إلى أن على الشخص الراغب بالنوم جيدا في الليل “عدم النوم في النهار، إذا كان هذا يمنعه من النوم في الليل. لأن النوم في النهار يؤدي إلى قصر مدة النوم ليلا. بالطبع هناك أشخاص يحتاجون إلى الاستلقاء نهارا مدة 20 دقيقة فقط، وهؤلاء لا يعانون من أي مشكلة في النوم ليلا. كما يفضل تجنب عمل أي شيء على السرير، عدم الاستلقاء أو القراءة وما شابه ذلك. ومن المهم في النهار الحفاظ على مستوى معين من النشاط البدني. لأنه إذا لم يتعب الجسم بدرجة كافية ولم يستنفد طاقته، فلن يكون نومه جيدا”.

ووفقا له، يجب قبل 3-4 ساعات من النوم تجنب القيام بأي نشاط بدني مكثف، وعدم تناول أطعمة دسمة. وقبل الخلود إلى النوم يجب إطفاء النور وإزالة المهيجات.

وأضاف الدكتور، من المهم النوم والاستيقاظ في نفس الوقت، وكذلك النوم بنفس الوضعية وفي نفس المكان.

ويقول، “وإذا لم يتمكن الشخص من النوم، فعليه الاسترخاء وتصور أنه على ساحل البحر. والتفكير بأشياء جميلة ومريحة. كما يمكنه شد وارخاء عضلات جسمه. وإذا لم يشعر الشخص بالنعاس فيعني أنه لم يحن وقت الخلود إلى النوم. لذلك عليه إثارة هذا الشعور في نفسه”.

المصدر: نوفوستي

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