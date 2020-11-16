الهند – فارق بطل السينما الهندية الشهير، البنغالي سوميترا شاترجي، الحياة امس في مستشفى “بيل في” (Belle vue) في كالكوتا بالهند متأثرا بوباء كورونا، عن عمر ناهز 85 عاما.

ودخل سوميترا المستشفى للعلاج من الداء في يوم 6 أكتوبر الماضي بعد تأكد إصابته بفيروس كوفيد 19 قبل نقله مؤخرا إلى مصلحة العناية الطبية المركزة، بسبب تدهور حالته الصحية بشكل خطير، لاختلالات في وظائف كليتيه وجهازه العصبي.

رحل سوميترا، الممثل، المثقف، الشاعر، الحامل شهادة جامعية في الآداب من جامعة كالكوتا الهندية، بعد مسيرة 61 عاما من العطاء الفني، بدأها بفيلم “عالم أبو” سنة 1959، وشارك خلالها في 300 فيلم ككمثل في السينما والتلفزيون وكمخرج.

رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، قال معلقا على خبر الوفاة في تغريدة على موقع “تويتر” : إن رحيل سوميترا شاتيرجي خسارة كبيرة لعالم السينما”.

المصدر: وسائل إعلام هندية

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