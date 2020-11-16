روسيا – لعب مدافع فريق توم، إيليا زويف، حارسا لمرمى فريقه توم خلال مباراته أمام ضيفه تشيرتانوفا (1-2)، التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة 22 من دوري الدرجة الأولى الروسي لكرة القدم.

واضطر المدافع زويف ليحل محل زميله دينيس فافيلين، حارس مرمى أصحاب الأرض، الذي تلقى البطاقة الحمراء للعبه الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 50 ولعدم وجود أي حارس على دكة البدلاء.

واهتزت شباك زويف في الدقيقة 78 من ضربة جزاء، ليخسر فريقه بهدف مقابل هدفين.

ورفع فريق تشيرتانوفا القادم من العاصمة موسكو رصيده بعد هذا الفوز إلى 17 نقطة، وتقدم إلى المركز التاسع عشر.

بينما توقف رصيد فريق مدينة توم، عند 14 نقطة، ويشغل المرتبة الحادية والعشرين على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: “sportbox.ru”

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