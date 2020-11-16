الولايات المتحدة – أشار خبراء اقتصاد خلال مشاركتهم في برنامج الصحفي الأمريكي، ماكس كيزر، إلى أن عملة “البيتكوين” قد تكون الطريقة المثالية للاحتفاظ بالأصول، بسبب ما تتمتع به من جاذبية.

وأفاد ضيوف كيزر خلال حلقة جديدة من برنامجه “Keizer Report”، الذي يبث على قناة RT الناطقة باللغة الإنجليزية، بأنه في الوقت الذي يحذر فيه المستثمرون والمحللون من الزوال الوشيك للعملة الأمريكية ويبحثون عن استراتيجيات التحوط، تبرز عملة “البيتكوين”، التي لمع نجمها في السنوات الماضية، “كطريقة مثالية لحماية الأصول، ويمكن أن تحقق أداء أفضل من الدولار”.

ويأتي ذلك في ظل تحذير كبار المستثمرين والمحللين الماليين من انحسار دور الدولار الذي يلوح في الأفق، وبروز الـ”البيتكوين” على اعتبارها الطريقة المثلى لحماية الأصول، حتى أن بعضهم فضلها على الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا.

وقال “ماكس كيزر”، إنه من الغريب أن يتخذ أشهر رجال الأعمال والأثرياء في أمريكا موقفا كهذا تجاه الدولار الأمريكي، مقابل الإشادة بالعملة المشفرة الأكثر شهرة “بيتكوين”.

المصدر: RT

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