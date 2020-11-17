إيطاليا – أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إصابة لاعبه الصربي ألكسندر كولاروف البالغ 35 عاما بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الإنتر: “يعلن النادي أن نتيجة مسحة ألكسندر كولاروف جاءت إيجابية، عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده خلال التوقف الدولي الحالي”.

وأضاف: “اللاعب لم تظهر عليه أعراض، وسيتبع الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي”.

يذكر أن إنتر ميلان يحتل المركز السابع على جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو” برصيد 12 نقطة، بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة.

المصدر: وكالات

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