ليبيا – أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري أن تركيا تسعى بكل ما أوتيت من قوة للهيمنة على موارد الاقتصاد الوطني وفرض شركاتها في البلاد بالأمر المباشر.

الجراري وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخباارية” اليوم الثلاثاء، أوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لمعالجة اقتصاد بلاده المنهار وتدهور الليرة التركية بشكل كبير عبر الاستحواذ على موارد الدولة الليبية، سواء بالودائع في مصارفه، أم عبر شركاته التي يحاول تهيئة الأجواء لها في ليبيا.

وعبر الجراري عن رفض بلاده هيمنة الشركات التركية ومحاولتها السيطرة على المصارف والمطارات والموانئ في ليبيا، مؤكدًا أن تلك المحاولات تعد انتهاكًا للسيادة الليبية.