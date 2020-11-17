ليبيا – عبّر عضو مجلس النواب عصام الجهاني عن خيبة أمله في نتائج الحوار الليبي في تونس، بسبب وجود ما وصفها بأجندة مخفية قد تجهّز لها البعثة الأممية في الأيام المقبلة.

الجهاني قال في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية : إن من الخطأ تدخّل البعثة الأممية في اختصاصات السلطة المقبلة وآلية الحكم، إضافة إلى وجود أشخاص يضعون أياديهم في يد الأجنبي على حساب المصلحة الوطنية لفرض أمر واقع معين، وفقًا لتعبيره.

وأضاف: “لم يكن لدي ثقة في مساعدة البعثة الأممية الليبيين لكونها أصبحت طرفًا في العملية السياسية، وتتدخّل في الشأن الليبي، وتدفع باتجاه حل لفرضه على أعضاء ملتقى الحوار الليبي”.

كما رأى أن نقل جلسات الحوار من اللقاء المباشر إلى الاجتماع عبر تقنية الفيديو أمر لا يصلح في اجتماعات تهدف لإيجاد حل نهائي لدولة تشهد صراعات وأزمات وانقسامًا بين مؤسساتها.

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