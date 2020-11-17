ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السفير خوسيه أنطونيو ساباديل، يرافقه قائد عملية إيريني الأوروبية في البحر المتوسط الادميرال فابيو أغوستيني.

الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا وعلاقات التعاون المشترك، حيث أشاد ساباديل بجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في بلاده والتزام حكومة الوفاق بقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين حسب قوله.

كما نوّه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بنجاح مسار الانتخابات البلدية، مؤكدًا على دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ليبيا.

ومن جانبه، ثمن السراج ما يبذله الاتحاد الأوروبي من جهود لدعم المسار السلمي وخيار الانتخابات، مؤكدًا على تمسّك حكومة الوفاق بالثوابت والمبادئ الوطنية في معالجة الأوضاع في ليبيا، وصولًا لبناء الدولة المدنية الحديثة.

وعلى صعيد آخر، تطرّق الاجتماع لملف الهجرة غير الشرعية والتعاون المشترك في مواجهة تداعيات هذه الظاهرة، ومراقبة الحدود التي يتدفق من خلالها المهاجرون وأهمية التنسيق مع دول المصدر.

ومن ناحية ثانية، بحث الاجتماع عملية إيريني الأوروبية لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في البحر الأبيض المتوسط، حيث أكد الوفد أنها تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بإحلال السلام في ليبيا وأن العملية تشمل قدرات جوية وأقمارًا اصطناعية لمراقبة المطارات والمهابط ورصد الخروقات الجوية.

وتطرّق الاجتماع للتعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وآليات التنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الليبية.

هذا وحضر الاجتماع كل من رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا (يوبام) المكلف بيتر باستيان، ومستشار البعثة لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب السيد مارك باترنوتي، وحضر اللقاء عن الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية ناصر شعيب.

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