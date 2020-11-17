ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء نائب الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق ملف الشراكة بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة المتخصّصة في المجال الإنساني لدعم النازحين والفئات الأكثر تضررًا جراء ماوصف بـ” العدوان”على طرابلس، إضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين.

‎وتطرق اللقاء إلى ما تم تنفيذه من خلال خطة “الاستجابة الإنسانية في ليبيا 2020” التي تساهم عبر التنسيق مع البلديات والأجهزة الحكومية المختصّة في تغطية عدد من المجالات الحيوية، مثل قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي في عدد من المناطق النائية.

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