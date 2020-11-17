السعودية – أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، رفضها خطة الحكومة الإسرائيلية لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية، معتبرة أن هذا القرار يقوض حل الدولتين.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إنها عبرت عن قلق المملكة “البالغ من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية”.

وأكدت الوزارة “إدانة المملكة ورفضها لتلك الخطوة التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، والتي من شأنها تقويض حل الدولتين، والتأثير على جهود إحلال السلام في المنطقة”.

وكانت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية كشفت، يوم الأحد الماضي، عن قرار سلطة التخطيط والأراضي الإسرائيلية طرح عطاءات لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “غفعات همتوس” جنوب القدس.

وردا على هذا الإجراء حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، من خطورة “مشاريع استيطانية استعمارية جديدة”، قائلا: “يبدو هناك خطة هجوم متصاعد ومكثف، لمدة عشرة أسابيع مقبلة في مسابقة مع الزمن، لفرض أمر واقع جديد، قبل مغادرة الرئيس الأمريكي الحالي دونالدترامب البيت الأبيض، في 21 يناير”.

المصدر: RT

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