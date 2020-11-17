ليبيا – رحّبت سفارة الولايات المتحدة بالاتفاق الليبي الذي تم التوصل إليه في منتدى الحوار السياسي الليبي لإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021، والتي ستمكّن جميع الليبيين من ممارسة حقهم السيادي في اختيار قيادة البلاد وتوجّهها.

السفارة الأمريكية أثنت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لها على الجهود المخلصة والمستمرة للمشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي؛ في سعيهم إلى توافق في الآراء حول كيفية تحسين الحوكمة وتقديم الخدمات قبل هذه الانتخابات.

وأكدت على وقوفها مع جميع الأطراف الليبية المسؤولة، حيث يجتمعون في حوار سلمي لإعادة تأكيد سيادة ليبيا، ورفض التدخل الأجنبي، وبناء مستقبل أكثر إشراقًا من خلال العملية الديمقراطية.

وهنأت السفارة الأمريكية الممثل الخاص للأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعمهم الدؤوب لهذا الحوار الليبي الداخلي.

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