ليبيا – قال المحلل الاقتصادي والرئيس السابق لسوق الأوراق المالية الليبي سليمان الشحومي إن الودائع الليبية تستخدمها تركيا في تعزيز قدرتها على الدفاع عن قيمة عملتها المتدهورة.

الشحومي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الثلاثاء أن أنقرة تحتاج إلى أكثر بكثير من مجرّد استخدام الودائع الليبية لإنقاذ اقتصادها المتردي وعملتها المتعثرة.

وقال الشحومي في ختام تصريحاته أنه رغم عدم علمه بحجم الاحتياطيات الليبية في تركيا، إلا أن الودائع لها آليات ونظام للعمل ومدة محددة لاستردادها أو تجديدها في مواعيد محددة.

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