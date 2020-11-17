ألمانيا – عثرت الشرطة الألمانية عن طريق الصدفة على كمية كبيرة من المتفجرات في قبو بمدينة زيندلفينغن القريبة من شتوتغارت جنوب غرب البلاد.

وذكرت الشرطة والادعاء يوم امس، أن الشرطة كانت تقوم بتفتيش مسكن لشاب (17 عاما) على خلفية تحقيقات في قضية مخدرات، وعندما فتشت الشرطة قبو المنزل عثرت على نحو 3 كيلوغرامات من متفجرات بدائية الصنع وعدة ألعاب نارية ومواد وكيماويات يتم استخدامها لإنتاج متفجرات.

وبحسب البيانات الصادرة، فإنه يعتقد أن شابا آخر (20 عاما) يستخدم قبو المنزل، وبتفتيش مسكنه يوم الخميس الماضي تم العثور على المزيد من الألعاب النارية وأربعة أسلحة صوت وذخيرة بالإضافة إلى مسدس، وقامت قوات خاصة بتفجير جزء من المواد في أحد المحاجر.

ويقبع المشتبه به في الحبس الاحتياطي للاشتباه في تحضيره لجريمة تفجير، وقالت الشرطة إن دوافع الشاب من حيازة هذه المواد لا تزال غير معروفة تماما.

المصدر: “د ب أ”

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