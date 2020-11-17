الصين – أعلنت هيئة شؤون الفضاء الصينية أن المسبار الذي أرسلته بلادها في إطار مهمة Tianwen-1، قطع نحو 300 مليون كلم في طريقه إلى المريخ.

وقال بيان صادر عن الهيئة “حتى الـ 17 من نوفمبر الجاري، وبعد أن أمضى 116 يوما في الفضاء، تمكن مسبار مهمة Tianwen-1 من قطع مسافة 300 مليون كلم، ويبعد عن الأرض حاليا نحو 63.8 مليون كلم.. جميع أجهزة المسبار وأنظمته تعمل بشكل جيد وضمن الخطة المطلوبة”.

وكانت الهيئة قد أشارت في وقت سابق إلى أن المسبار سيتجه نحو المريخ في مدار منحن على شكل قوس، لذا فإن المسافة التي سيقطعها ستكون أكبر من مسافة بعده عن الأرض فيما إذا قيست بشكل مستقيم أثناء رحلته.

وكانت الصين قد أطلقت هذا المسبار إلى الفضاء في يوليو الفائت، باستخدام صاروخ محلي الصنع من نوع Long March 5، حيث من المفترض أن يقترب من المريخ بعد 7 أشهر من إطلاقه، ليدور حوله عدة مرات، وينفصل بعدها عن المركبة التي تحمله ليهبط على سطح هذا الكوكب ويبدأ بدراسته.

ومن بين الأهداف العلمية لبعثة Tianwen-1 الصينية دراسة تشكل سطح المريخ وخصائصه الجيولوجية، والبحث عن الصخور الرسوبية ورواسب الجليد هناك، وكذلك دراسة طبقة الأيونوسفير والمجال المغناطيسي لهذا الكوكب.

المصدر: فيستي

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