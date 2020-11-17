ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب سعيد أمغيب عن تخوفه من احتمالية تفجير البعض بالغرب الليبي للمشهد التصالحي برمته.

امغيب وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال: “البعض في غرب البلاد يسعون لتسخير الإعلام في خدمتهم، ويكيلون الاتهامات للقيادات العسكرية بالشرق الليبي ويحملونها مسؤولية ارتكاب الانتهاكات، دون انتظار لنتائج تحقيق البعثة الأممية حول تلك الانتهاكات مما قد يفسد الأمر”.

وأضاف: “الميليشيات والمرتزقة وداعموهم بالخارج لم يتوقفوا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عن مهاجمته عبر شاشات المحطات الفضائية، وبالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وباعتقادي سيقومون بشيء ما على الأرض لإعلان رفضهم لهذا الاتفاق وإفساد المشهد كونهم أكثر المتضررين”.

ورأى أن وسائل الإعلام بالمناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني والحكومة اللليبية تتبنى خطابًا إعلاميًا موضوعيًا.

وأشار إلى أن أغلب القوى السياسية بالشرق أعلنت تأييدها للاتفاق، مما يمهد لتبني الجميع هناك لخطاب يراعي ويعلي مصلحة الوطن،أملًا في تنفيذ الاتفاق بالكامل.

امغيب اختتم: “نتحدث عن الميليشيات المسلحة الإجرامية والخارجة عن القانون الموجودة بطرابلس والغرب عمومًا، وهذه ظاهرة يقر بها وزراء حكومة الوفاق أنفسهم وفي مقدمتهم وزير الداخلية المفوض فتحي باشاآغا، كما تحدثنا عما جلبته تركيا من مرتزقة سوريين لبلدنا وهذا معروف للجميع؛ سواء الولايات المتحدة، أو البعثة الأممية والاتحاد الأوروبي”.

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