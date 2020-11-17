موسكو – أغلقت بورصة موسكو، أمس، على ارتفاع ملحوظ وجاء ذلك على خطى أسواق عالمية، التي صعدت مع تزايد الآمال باستئصال مرض فيروس كورونا المستجد عقب أنباء عن لقاح واعد آخر.

ووفقا لبيانات موقع بورصة موسكو، فقد أنهى المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل تعاملات الاثنين على ارتفاع نسبته 1.80% عند 3079.74 نقطة، فيما صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 3.33% إلى 1268.61 نقطة.

واللافت في تداولات أمس، صعود سهم الناقلة الوطنية الروسية “إيروفلوت” بنسبة 3.18%، وتزامن ذلك مع استئناف الشركة الروسية رحلات الطيران إلى بعض الوجهات الدولية.

وفي الولايات المتحدة، سجل المؤشران “ستاندرد آند بورز500″ و”داو جونز” مستويات قياسية مرتفعة الاثنين، مع تزايد الآمال باستئصال مرض كوفيد-19 عقب أنباء عن لقاح واعد آخر، لكن قفزة في الإصابات بالفيروس وموجة إغلاقات جديدة تهددان تعافيا من الركود الذي أثارته الجائحة.

أما البورصات الأوروبية، فقد أغلقت عند أعلى مستوى في أكثر من 8 أشهر بعد بيانات إيجابية من شركة “مودرنا” بشأن لقاح للوقاية من فيروس كورونا وبيانات مشجعة من الصين.

المصدر: وكالات

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