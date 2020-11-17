إسبانيا – كشف موقع “ديفنسا سنترال” الإسباني أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد لا يمانع فكرة رحيل قائد الفريق سيرخيو راموس بنهاية عقده الصيف المقبل في حالة تلقيه لعرض أفضل.

وحسب العديد من التقارير، فإن راموس يمر بفترة حرجة مع ريال مدريد بعد تأزم المفاوضات حول تجديد عقده، إذ يريد اللاعب البالغ 34 عاما التوقيع على عقود لمدة موسمين، في حين يرفض النادي ويؤكد تمسكه بالتمديد لموسم واحد.

ويتضمن عرض ريال مدريد الأخير لراموس التجديد لمدة موسم واحد مع عدم زيادة الـ12 مليون يورو صافي الراتب السنوي التي يتحصل عليها قائد الملكي، أما التجديد للموسم الثاني فيتوقف على وضع راموس ومشاركته في المباريات، وهو ما رفضه الأخير.

وكشفت العديد من التقارير مؤخرا أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو الأقرب للحصول على خدمات راموس ويقدم له عقدا لمدة 3 مواسم مقابل 20 مليون يورو راتب صافي لكل موسم، أي ما يقرب من ضعف ما يقدمه ريال مدريد.

المصدر: وكالات

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