إسبانيا – أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الثلاثاء أنها خفضت سقف رواتب أنديتها بمقدار 610 ملايين يورو خلال موسم 2020-2021 بسبب الآثار المادية لجائحة كوفيد-19.

وانخفض سقف رواتب برشلونة ليصبح 382.7 مليون يورو، بعدما كان 671 مليون يورو في الموسم الماضي، بينما يستطيع ريال مدريد حامل اللقب إنفاق 468 مليون يورو، وبفارق 172.5 مليون يورو عن الموسم الماضي.

وبادر برشلونة، الذي سجل خسائر بعد خصم الضرائب تبلغ 97 مليون يورو عن السنة المالية 2019-2020، مؤخرا بخفض الرواتب الشهر الماضي رغم معارضة مجموعة من اللاعبين.

وفرض برشلونة خفضا مؤقتا يبلغ 70% على الرواتب خلال الفترة من مارس وحتى يونيو، وتخلص قبل انطلاق الموسم الجاري من مجموعة من اللاعبين أصحاب الرواتب الضخمة مثل المهاجم لويس سواريز ولاعب الوسط إيفان راكيتيتش.

وسيتم السماح لأتليتيكو مدريد، ثالث الترتيب في الموسم الماضي، بإنفاق 252.72 مليون يورو في موسم 2020-2021، وبفارق يقل حوالي 96 مليون يورو عن حد الموسم الماضي البالغ 348.50 مليون يورو.

وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان: “سقف إنفاق التشكيلة هو الحد الأقصى الذي يسمح لكل ناد بإنفاقه… ويشمل ذلك إنفاق الفريق الأول فيما يتعلق باللاعبين والمدرب والمدرب المساعد ومدرب اللياقة”.

المصدر: “رويترز”

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