روسيا – سجل إنتاج الذهب في روسيا في 2019 رقما قياسيا حيث تجاوز 360 طنا ويتوقع أن يسجل الإنتاج في 2020 مستوى قياسيا أيضا وفقا لما صرح به أتاناس دزومالييف، المسؤول في بنك “في تي بي كابيتال”.

ويعد بنك “في تي بي كابيتال” أكبر لاعب في سوق الذهب الروسية، حيث تشكل عملياته نحو 30% من إجمالي الصفقات في السوق.

ويقول اتحاد منتجي الذهب في روسيا إن إنتاج الأصفر الرنان صعد العام الماضي بنسبة 12% مقارنة بالعام الذي قبله، ووصل إلى 368 طنا، وترافق ذلك مع زيادة في صادرات المعدن الأصفر.

ووفقا لبيانات رسمية فقد ازدادت صادرات الذهب الروسية بنحو 8 مرات خلال العام الماضي، إلى أكثر من 116 طنا، مقابل 13.9 طن في 2018.

وتأتي زيادة الإنتاج في وقت ارتفع فيه الطلب على الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا في العالم، في ظل أزمة كورونا، التي ضربت الاقتصاد العالمي.

المصدر: نوفوستي

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