روسيا – أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 442 وفاة و22410 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية، الصادرة اليوم، حصد فيروس كورونا في روسيا أرواح 33931 شخصا، وارتفع عدد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و971013 إصابة.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء إن 22055 شخصا تماثلوا للشفاء اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون و475904 أشخاص.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وعلى رأسها العاصمة موسكو التي سجلت 5882 إصابة، تليها سان بطرسبورغ بـ 2130 إصابة.

وسجل عدد الإصابات الجديدة بروسيا تراجعا مقارنة بالحصيلة اليومية السابقة التي بلغت 22702، فيما سجلت الحصيلة اليومية للوفيات ارتفاعا، حيث تم تسجيل 442 مقارنة بـ 391 حالة قبل يوم.

وأجرت السلطات الصحية في روسيا أكثر من 68 مليون اختبار للكشف عن المصابين بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء.

وتعمل السلطات الصحية في روسيا على إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد الوباء قبل نهاية العام الجاري.

المصدر: RT

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