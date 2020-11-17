زعيم الجمهوريين في “الشيوخ”: خطة انسحاب ترامب من أفغانستان أسوأ من قرار أوباما الخروج من العراق

زعيم الجمهوريين في “الشيوخ”: خطة انسحاب ترامب من أفغانستان أسوأ من قرار أوباما الخروج من العراق

الولايات المتحدة – انتقد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ للكونغرس الأمريكي، ميتش ماكونيل، خطة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لتسريع سحب قوات بلاده من أفغانستان.

وقال ماكونيل، في تصريح أدلى به امس خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ: “سحب سريع للقوات الأمريكية من أفغانستان في هذا الوقت سيضر حلفاءنا وسيسعد الناس الذين يريدون شرا لنا”.

وتابع أن “تداعيات الانسحاب الأمريكي المبكر ربما ستكون أسوأ من الخروج من العراق عام 2011 خلال رئاسة (باراك) أوباما”، معتبرا أن ذلك الإجراء أدى في حينه إلى تنامي تنظيم “داعش”.

ورأى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ أن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان “سيشجع” حركة “طالبان” كما سيعطي تنظيم “القاعدة” انتصارا دعائيا كبيرا جدا وملاذا آمنا للتخطيط لهجمات على أمريكا”.

وقال إنه لا شيء تريده الجماعات المسلحة في أفغانستان أكثر من انسحاب “أقوى قوة خير في التاريخ العالمي” في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وأطاحت القوات الأمريكية التي غزت أفغانستان بعد شهر من هجمات 11 سبتمبر عام 2001 بحكومة “طالبان” في كابل وبقي العسكريون الأمريكيون في البلاد لدعم السلطات الموالية لواشنطن في الحرب ضد الحركة.

لكن في 29 فبراير 2020 وقعت الولايات المتحدة و”طالبان” في الدوحة أول اتفاق سلام بين الطرفين، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 14 شهرا وإطلاق حوار أفغاني داخلي في العاصمة القطرية بعد عقد صفقة مع الحكومة الأفغانية حول تبادل الأسرى.

ويتوق ترامب، الذي يسعى لإعادة انتخابه في 3 نوفمبر، لأن ينسب له إنهاء أطول حرب أمريكية، وأعربت إدارته عن اعتزامها استخدام المساعدات وسيلة لتعزيز فرص التوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان.

المصدر: وكالات

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