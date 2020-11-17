ليبيا – أعربت عضو مجلس النواب انتصار شنيب عن تفاؤلها بقدرة كثير من السياسيين في البلاد على ضبط مفردات لغتهم وخطابهم، مما ينعكس تدريجيًا على لغة الإعلام والشارع، وإن كان ذلك قد يستغرق بعض الوقت، بحسب قولها.

شنيب وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء أوضحت أنه في حالة عدم الالتزام بما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف، فهناك إمكانية لتوصل أعضاء مجلسي النواب ومجلس الدولة الاستشاري لسَنِّ تشريع قانوني لضبط لغة الخطاب الإعلامي، يتعرض مخالفوه لعقوبات رادعة.

ودعت الجهات التنفيذية في الجانبين إلى حثِّ القنوات التلفزيونية على بث رسالة إعلامية تُعلي من قيمة السلام.

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