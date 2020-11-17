ج السودان – أكد صندوق النقد الدولي أنه أقر تسهيلا بقيمة 52.3 مليون دولار لدولة جنوب السودان، للمساعدة في الحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.

وأشار الصندوق في بيان له أمس إلى أن عواقب جائحة كورونا وأسعار النفط “تسببوا في ضرر اقتصادي خطير، أفضى إلى تراجع حاد للنمو في جنوب السودان، وقلب بعض المكاسب المبكرة للاستقرار السياسي”.

وتسببت جائحة كورونا بأزمة اقتصادية عالمية نتيجة إجراءات الإغلاق للحد من تفشيها، التي أدت إلى تراجع الاقتصاد العالمي بشكل كبير جراء انتشار هذا الفيروس في معظم دول العالم، وتقيد أعمالها التجارية.

المصدر: RT + رويترز

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