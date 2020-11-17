مصر – نفى الفنان خالد زكي، يوم أمس الشائعات حول تعرضه لأزمة صحية، مؤكدا أنه “يتمتع بصحة جيدة، ولم يتعرض لأي وعكات صحية”، وطالب الجميع بتحري الدقة، قبل تداول أي أخبار.

وأكد زكي لموقع “القاهرة 24″، أنه “بخير”، مشددا على “ضرورة الاستفسار من صاحب العلاقة، قبل كتابة أي شيء عنه”.

وقال: “من إمبارح طول النهار، بيجيلي تليفونات وأنا بخير، والمفروض أي حد قبل ما يكتب أي حاجة، يتكلم ويسأل الأول، على الأقل”.

وقد انتشرت مجموعة من الأقاويل خلال الأيام الماضية، عن تعرض الفنان خالد زكي لأزمة صحية، بعد انتهائه من تصوير مسلسل “قوت القلوب”، الذي شاركته بطولته، الفنانة ماجدة زكي.

وخالد زكي ممثل مصري مشهور، حاصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، ولديه الكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، حيث تميز بأداء دور الشخصية القوية في الكثير من أعماله.

المصدر: RT

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