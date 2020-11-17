روسيا – أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة مجموعة “بريكس”، ما قاله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بأن العالم بأسره عائلة واحدة، لكنه أضاف أن “الأسرة دائما لديها الابن العاق”.

وعقدت اليوم القمة السنوية لدول مجموعة “بريكس” (روسيا، البرازيل، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) برئاسة الرئيس الروسي بوتين، كون روسيا تترأس المجموعة هذا العام، وعقدت القمة هذه المرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في ظل أزمة كورونا.

وقال الرئيس الروسي، في تعليقه على خطاب مودي في القمة: “قلتم إن العالم بأسره في الثقافة الهندية عبارة عن أسرة واحدة. هذا شيء أساسي، الذي يجب أن ننطلق جميعنا منه”، مشيرا إلى أن التهديدات العالمية الحالية، التي ذكرها رئيس الوزراء الهندي في خطابه، بما في ذلك الإرهاب، هي “المشكلة الأكثر حدة في الوقت الحاضر”.

وقال بوتين بهذا الصدد لا يسعني إلا أن أتذكر مثلا روسيا إن “الأسرة لا تخلو من الابن العاق”، مضيفا: “لسوء الحظ هناك أشخاص يحاولون فرض أجندتهم الخاصة”.

ووفقا للرئيس الروسي فإن التهديدات العالمية الحديثة، بما في ذلك وباء فيروس كورونا، “يجب أن تكون دائما في دائرة اهتمامنا”، وأضاف أن “فكرة الهند لجعل الطب الرقمي أحد العناصر الرئيسية خلال رئاستها (لبريكس) هو مجال مهم للغاية ومثير للاهتمام”.

وأشاد الرئيس الروسي بالإستجابة السريعة لدول المجموعة في مواجهة التحدي الرئيسي لعام 2020، والمتمثل بأزمة فيروس كورونا، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفيروس، مشيرا إلى أن دول المجموعة اتفقوا قبل خمس سنوات للعمل معا في مواجهة انتشار الأمراض المعدية.

المصدر: “تاس” + “نوفوستي”

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