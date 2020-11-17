مصر – عثرت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة على كشف اثري جديد، وذلك استكمالا لأعمال الحفائر بالمنطقة والتي بدأت منذ شهر أغسطس الماضي.

واليوم السبت، أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، وسط تغطية إعلامية موسعة بجبانة سقارة، عن اكتشاف عدد آخر من التوابيت داخل ثلاثة آبار للدفن يتراوح عمقها ما بين 10 أمتار إلى 12 مترا تحت سطح الأرض، بالإضافة إلى عدد كبير من اللقى الأثرية.

وقد كشفت البعثة عن 100 تابوت خشبي مغلق بحالتهم الأولى و40 تمثالا لإله جبانة سقارة، بتاح سوكر، منها تماثيل بأجزاء مذهبة و 20 صندوقا خشبيا للإله حورس، وتمثالين لشخص يدعى “بنومس” أحدهما ارتفاعه 120 سم، والآخر ارتفاعه 75 سم مصنوعين من خشب السنط، هذا إلى جانب الكشف عن عدد من تماثيل الأوشابتي والتمائم، و4 أقنعة من الكارتوناج المذهب.

وفي كلمة ألقاها خلال الإعلان عن الكشف أشار وزير السياحة والآثار، خالد العناني، إلى أن هذه هي السنة الثالثة التي يتم الإعلان فيها عن كشف أثري بسقارة. وأوضح الوزير أن هذا الكشف الجديد تم العثور عليه في نفس نقطة الاكتشافات السابقة، لافتا إلى أن اليوم هو استمرار للكشف الأخير الذي تم الإعلان عنه في أكتوبر الماضي.

واستعرض الوزير التفاصيل الخاصة بالكشف الأثري الجديد، حيث تم العثور على أكثر من 100 تابوت مغلق من العصر المتأخر والبطلمي، وأكثر من 40 تمثالا لمعبودات وماسكات جنائزية منها المذهب، بالإضافة إلى الـ 59 تابوتا التي تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي والتي تم نقلها للمتحف المصري الكبير، وذلك في ثلاث آبار بمنطقة الحيوانات المقدسة.

وأوضح العناني أن التوابيت التي تم الإعلان عنها اليوم سيتم تقسيمها لنقلها بين المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، والمتحف المصري بالتحرير، ومتحف العاصمة الإدارية الجديدة.

المصدر: RT

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