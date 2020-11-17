العراق – أعلنت الهيئة التطبيعة في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة حارس المنتخب العراقي والمدرب المساعد بفيروس كورونا، قبل ساعات من اللقاء الودي مع المنتخب الأوزبكي.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي، هشام محمد، في بيان صحفي: “تم تأكيد إصابة حارس منتخبنا الوطني جلال حسن بفيروس كورونا، بالإضافة إلى المدرب المساعد، السلوفيني التش، الذي تأكدت هو الآخر إصابته بالفيروس، وتم نقل الاثنين إلى مكان العزل الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتلقي العلاج حسب البروتوكول الصحي المعتمد هناك”.

وأضاف: “الحارس جلال حسن سيغيب عن قائمة منتخبنا الوطني لمباراة اليوم أمام أوزبكستان في المباراة الودية الثانية لأسود الرافدين بعد جائحة كورونا، كما سيغيب المدرب المساعد عن الوجود مع الملاك التدريبي في المباراة”.

وأشار إلى أن “فيروس كورونا ضرب خمسة لاعبين من منتخبنا الوطني حتى الآن منذ التجمع الذي أقيم في بغداد، وهم كل من علاء عبد الزهرة، وحسين علي، ومحمد رضا، وأحمد إبراهيم، وجلال حسن”.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares