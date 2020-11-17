توغو – حقق المنتخب المصري فوزا ثمينا على مضيفه منتخب توغو بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتها اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون عام 2022.

وسجل ثلاثية “الفراعنة” كل من محمد مجدي أفشة ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيغيه في الدقائق 18 و32 و52 على الترتيب، فيما سجل جوزيه يارا دوكيه هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، متقدما بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر الوصيف، ليقترب المنتخبان من التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية قبل جولتين من نهاية التصفيات.

في المقابل، تجمد رصيد توغو عند نقطة واحدة في المركز الأخير، لتتبخر آماله في التأهل للبطولة القارية، فيما يحتل منتخب كينيا في المركز الثالث بثلاث نقاط.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12 بالتصفيات إلى نهائيات البطولة التي تقام بمشاركة 24 منتخبا.

المصدر: RT

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