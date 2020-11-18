اليمن – أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بمقتل نحو 50 شخصا منذ مطلع الأسبوع جراء تجدد القتال بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي جنوب البلاد.

ونقلت الوكالة أمس الثلاثاء عن مسؤولين أمنيين طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم تأكيدهم أن 47 مقاتلا على الأقل من كلا الطرفين قتلوا وأصيب 90 آخرون جراء المواجهات التي تركزت على مدينة زنجبار، مركز محافظة أبين، وتم وصفها بأنها الأشد ضراوة منذ أشهر.

وتمثل الجولة الحالية من التصعيد العسكري في أبين ضربة جديدة إلى اتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي أواخر عام 2019 تحت إشراف السعودية في مسعى لإنهاء النزاع بين الطرفين المشاركين في التحالف العربي.

المصدر: أسوشيتد برس

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