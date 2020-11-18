الولايات المتحدة – فاز رافع الأثقال الأوكراني، أليكسي نوفيكوف، في مسابقة أقوى رجل في العالم، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على لقب أقوى رجل لعام 2020.

وفاز الرباع البالغ 24 عاما باللقب، ليصبح أصغر فائز بلقب أقوى رجل في العالم في التاريخ، متفوقا على البريطاني توم ستولتمان، والكندي جان فرانسوا كارونا، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وسجل نوفيكوف رقما قياسيا عالميا في الرفعة المميتة خلال المسابقة، حيث تمكن من رفع 537.5 كغ، ليتقدم بطلب إلى كتاب غينيس للأرقام القياسية لتسجيل إنجازه رسميا.

ويعد أليكسي نوفيكوف ثاني أقوى رجل في العالم يتوج من أوكرانيا، ففي عام 2004 فاز باللقب مواطنه فاسيلي فيراستيوك.

المصدر: insatgram \Olexii Novikov

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