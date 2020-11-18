ليبيا – قالت عضو مجلس النواب صباح جمعة الترهوني إن أغلبية المشاركين في حوار تونس من التيار الإسلامي، مؤكدةً أن ما يجري يعمق الأزمة السياسية في ليبيا ولافتةً إلى أن وجود بعض الشخصيات المتحالفة مع تيار الإسلام السياسي قد يؤدي إلى وجود إملاءات وتدخلات خارجية تؤثر على المشاركين بالحوار.

الترهوني حذرت في تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الأربعاء من التدخلات الخارجية التي تعمق الأزمة الليبية.

وأوضحت أن فشل الجولة الأولى في الاتفاق على آلية السلطة التنفيذية الجديدة أكبر دليل على عدم وجود انسجام أو توازن على طاولة الحوار في تونس، مبينة أن الفشل سببه أن الحوار لم يُبنَ على الثقة أو الشفافية.

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